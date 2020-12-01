Челябинская область выпустит облигации для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Челябинской области планирует 8 декабря разместить первый выпуск облигаций. Об этом сообщил министр финансов региона Андрей Пшеницын, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы считаем, что в нынешних условиях именно это формат заимствований является более выгодным и удобным. Сейчас ставка по нему сравнима со ставкой по кредитам. Долгосрочное размещение облигаций на сегодняшний день более выгодный инструмент, чем привлечение краткосрочных кредитов", - отметил он.

Ранее сообщалось, что регион готовится к выпуску облигаций на сумму 7 млрд рублей сроком на семь лет. Они станут основным инструментом покрытия дефицита областного бюджета в этом году.