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Экономика Челябинская область
министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын (2014) | Фото: gubernator74.ru

Челябинская область выпустит облигации для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Челябинской области планирует 8 декабря разместить первый выпуск облигаций. Об этом сообщил министр финансов региона Андрей Пшеницын, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы считаем, что в нынешних условиях именно это формат заимствований является более выгодным и удобным. Сейчас ставка по нему сравнима со ставкой по кредитам. Долгосрочное размещение облигаций на сегодняшний день более выгодный инструмент, чем привлечение краткосрочных кредитов", - отметил он.

Ранее сообщалось, что регион готовится к выпуску облигаций на сумму 7 млрд рублей сроком на семь лет. Они станут основным инструментом покрытия дефицита областного бюджета в этом году.

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Челябинская область выпустит облигации для покрытия дефицита бюджета

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Теги: облигации, дефицит, Андрей Пшеницын,



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