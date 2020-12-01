Младшие школьники Прикамья могут принять участие во всероссийской олимпиаде на знание ПДД

Младшие школьники Пермского края могут бесплатно принять участие во всероссийской олимпиаде, посвященной знанию Правил дорожного движения. Мероприятие проходит в режиме онлайн в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Задания доступны в личном кабинете платформы Учи.ру до 11 декабря включительно. Принять участие может любой ученик 1-4-го класса. На задания олимпиады даётся 60 минут. Количество набранных баллов будет известно сразу после завершения олимпиады.

Интерактивные задания позволят проверить знания правил дорожного движения и понимание учениками младшей школы безопасного поведения на дороге в ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного средства или водителя велосипеда. Каждый участник олимпиады получит награды в зависимости от результата (диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат).

Олимпиада проводится АНО "Национальные приоритеты" совместно с Госавтоинспекцией МВД России, минтрансом и Росавтодором в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Задания простые, но они охватывают все сферы безопасности движения: как переходить дорогу по регулируемому или нерегулируемому переходу, как обходить транспорт, как вести себя в машине, как стать заметнее на дорогах.

Чтобы задания были познавательными и увлекательными, над их разработкой трудились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского вместе с сотрудниками Госавтоинспекции.

В Пермском крае особое внимание уделяется безопасности детей на дорогах. Для закрепления знаний ПДД в школах за счет краевой поддержки оборудуют уникальные автогородки и закупают специальную технику.

В этом году в школе Барды был оборудован кабинет безопасности дорожного движения. На эти цели из бюджета края было направлено 330 тыс. руб. За счет них в учебном классе установлены макеты дорожных знаков и светофора, доска ПДД, тренажеры и информационные стенды. В новом учебном году правила поведения на дороге будут изучать самые маленькие воспитанники – учащиеся начальной школы. В каждом классе теме освоения ПДД будет посвящено не менее 10 занятий.

Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, ежегодно для 8 школ выделяется порядка 10 млн рублей на приобретение технических средств (площадка и педальные автомобили). Почти 7 млн рублей для 20 школ в год – на закупку оборудования для обучения правилам дорожного движения: магнитные доски, стенды, жезлы, жилеты, настольные игры и дорожные знаки.

Кроме того, в крае работает передвижная "Лаборатория безопасности". Внутри автомобиля есть все необходимое для проведения занятий: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети и другое. Благодаря лаборатории дети из любого города или поселка, где в школах нет собственного автогородка, могут проверить свои знания на практике. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в сфере образования необходимо устранять территориальное неравенство, у всех детей Прикамья, вне зависимости от территории проживания, должны быть равные возможности в процессе обучения.

Отметим, в регионе большое внимание уделяется вопросу безопасности дорожного движения и созданию комфортной транспортной инфраструктуры. В этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтированы дороги в четырех муниципалитетах. Всего приведено в порядок 55 объектов. Устанавливаются светофоры, комплексы фотовидеофиксации, а на дорогах оборудуют искусственные неровности, разделительные полосы, исключающие лобовое столкновение (такое есть например на Восточном обходе), устанавливают бордюрное ограждение. Это делает дороги безопасными как для автомобилистов, так и для Пешеходов. Нацпроект реализуется в Прикамье с 2017 года.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" — один из реализуемых в России национальных проектов, который стартовал в 2019 году. В нем принимают участие 83 субъекта страны.

Ключевые цели национального проекта — создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры, приведение автомобильных дорог регионального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние, сокращение вдвое количества мест концентрации ДТП и снижение смертности на дорогах в 3,5 раза.