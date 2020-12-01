01 Декабря 2020
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Общество В России Санкт-Петербург Москва
Баста Василий Вакуленко (2019) | Фото: vk.com/fcskarostov

Работу арены, на которой в Петербурге дал концерты Баста, приостановит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор вынес постановление о приостановке работы Ледовой арены в Санкт-Петербурге, где на прошлой неделе прошли два концерта рэпера Басты (он же Василий Вакуленко). Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на совещании у Мишустина.

Напомним, в разгар второй волны и на фоне ввода ограничительных мер на увеселительные мероприятия, Баста дал два концерта с присутствием сотен зрителей. На кадрах с выступлений видно, что социальную дистанцию посетители не соблюдают, многие были без масок. За это Вакуленко стали критиковать, на что он записал видео с отповедью, что, мол, все требования соблюдал. Ну, видимо, не все.

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил наказание: "Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо".

Попова, в свою очередь, предложила ограничить праздничные мероприятия в новогодние дни в регионах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Она сообщила, что Роспотребнадзор готовит методические рекомендации проведения новогодних праздников, а также уже готов проект санитарных правил, который направлен в Минюст для утверждения до конца недели.

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Работу арены, на которой в Петербурге дал концерты Баста, приостановит Роспотребнадзор

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Теги: роспотребнадзор, концерт басты, василий вакуленко, санкт-петербург



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