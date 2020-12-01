01 Декабря 2020
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Экономика Пермский край
логотип, уралкалий, калийные удобрения (2019) | Фото:уралкалий

Кормовая добавка производства ПАО "Уралкалий" получила высокую оценку на агропромышленной выставке "Золотая Осень - 2020"

Диплом в номинации "За производство высококачественных кормов и кормовых добавок"  и золотой медалью 22-й Российской агропромышленной выставки "Золотая Осень — 2020" получила кормовая добавка  на основе хлористого калия, которую производит  ПАО "Уралкалий", передает корреспондент Накануне.RU.

В конкурсе принимали участие предприятия и научные организации, добившиеся высоких показателей в разработке, производстве и реализации кормов и кормовых добавок для отрасли животноводства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании..

Новая кормовая добавка, отмеченная наградами,  предназначена для производства премиксов и комбикормов для цыплят-бройлеров и кур-несушек с целью восполнения дефицита калия.

Дмитрий Осипов, Генеральный директор ПАО "Уралкалий", отметил: "Высокая оценка нового продукта, содержащего хлористый калий и специально разработанного с целью компенсации дефицита калия в рационах домашней птицы, в очередной раз подтверждает уровень качества и актуальность продукции, выпускаемой «Уралкалием» для российского рынка".

Справки. Российская агропромышленная выставка «Золотая Осень», организуемая Министерством сельского хозяйства РФ, на протяжении многих лет является крупнейшей отраслевой event-площадкой. Мероприятие собирает ведущих производителей сельхозтехники и минеральных удобрений, представителей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Уралкалий"  — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.

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Кормовая добавка производства ПАО "Уралкалий" получила высокую оценку на агропромышленной выставке "Золотая Осень - 2020"

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Теги: кормовая добавка, уралкалий, российская агропромышленная выставка Золотая Осень — 2020



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