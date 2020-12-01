Кормовая добавка производства ПАО "Уралкалий" получила высокую оценку на агропромышленной выставке "Золотая Осень - 2020"

Диплом в номинации "За производство высококачественных кормов и кормовых добавок" и золотой медалью 22-й Российской агропромышленной выставки "Золотая Осень — 2020" получила кормовая добавка на основе хлористого калия, которую производит ПАО "Уралкалий", передает корреспондент Накануне.RU.

В конкурсе принимали участие предприятия и научные организации, добившиеся высоких показателей в разработке, производстве и реализации кормов и кормовых добавок для отрасли животноводства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании..

Новая кормовая добавка, отмеченная наградами, предназначена для производства премиксов и комбикормов для цыплят-бройлеров и кур-несушек с целью восполнения дефицита калия.

Дмитрий Осипов, Генеральный директор ПАО "Уралкалий", отметил: "Высокая оценка нового продукта, содержащего хлористый калий и специально разработанного с целью компенсации дефицита калия в рационах домашней птицы, в очередной раз подтверждает уровень качества и актуальность продукции, выпускаемой «Уралкалием» для российского рынка".

Справки. Российская агропромышленная выставка «Золотая Осень», организуемая Министерством сельского хозяйства РФ, на протяжении многих лет является крупнейшей отраслевой event-площадкой. Мероприятие собирает ведущих производителей сельхозтехники и минеральных удобрений, представителей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.