Анна Колычева снова стала представителем главы Югры в молодежной политике

В Югре выбрали нового представителя губернатора в молодежной парламенте при думе автономного округа шестого созыва. По итогам заседания комиссии по отбору кандидата, победителем вышла начальник центра развития добровольчества фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" Анна Колычева.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте внешних и внутренних связей Югры, в конкурсе участвовало пять претендентов из Ханты-Мансийска, Сургута, Югорска и Кондинского района, однако победу одержала Колычева, которая уже занимала данную должность в феврале 2018 г. В скором времени ей предстоит встреча с главой региона.

В обязанности представителя губернатора Югры в молодежном парламенте при думе автономного округа входит взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, общественной палаты, молодежным парламентом, а также проведение просветительской и разъяснительной работы с молодежью, публичных дискуссий и разработка рекомендаций по решению проблем молодежи и предложений по совершенствованию законодательства автономного округа.

Помимо этого представитель должен ежегодно предоставлять губернатору отчет об итогах своей деятельности. Представителем может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, не замещающий должности государственной гражданской службы, муниципальной службы.