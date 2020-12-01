В России сохраняется дефицит некоторых коронавирусных лекарств, возможно, придется завозить из-за рубежа - Минздрав

Главы российских регионов должны более решительно принимать ограничительные меры в условиях, когда ситуация с коронавирусом во многих субъектах РФ остается достаточно напряженной и продолжается рост числа заболевших, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Со своей стороны правительство собирается продлить выделение средств на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19, которые лечатся дома. А таких, по данным Минздрава, сейчас 97%.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании у главы правительства сообщил, что в регионах реанимационных коек хватает, но количество больных, которым нужна реанимационная поддержка, увеличивается. Министр отметил, что наиболее тревожная ситуация по коронавирусу складывается в Калининградской области и Санкт-Петербурге. "В России остается дефицит некоторых лекарств для больных коронавирусом, обсуждается возможность поставки из-за рубежа", - заявил Мурашко. Отметим, ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров уверял президента России, что проблема дефицита лекарств решается, в том числе силами отечественных производителей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила, что рост заболеваемости в регионах замедляется. В стадии стабилизации по коронавирусу сейчас находятся 58 регионов, в 24 субъектах идет рост, в трех заболеваемость замедлилась.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что планов по переводу школьников на дистанционное обучение в Москве и регионах по-прежнему нет. Впрочем, во многих регионах частичный дистант уже введен.