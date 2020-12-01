01 Декабря 2020
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Власти Ростова не подтверждают гибель 13 пациентов из-за нехватки кислорода

Причиной гибели пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, в городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону стали возраст, поражение легких и сопутствующие заболевания.

Об этом говорится в ответе администрации президента, опубликованного в Instagram журналисткой Екатериной Гордон.

Отмечается, что восемь из 13 пациентов были старше 65 лет и относились к группе риска, 12 из 13 пациентов имели поражение легких более 80 процентов и еще 12 из 13 страдали от сахарного диабета и обструктивной болезни легких. 29-летний пациент имел злокачественное новообразование.

Власти Ростова-на-Дону в своем официальном ответе в Администрацию президента РФ заявили, что перебоев с подачей медицинского кислорода в начале октября не было.

Напомним, ростовские СМИ сообщили, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию. В ситуации разбираются областной Росздравнадзор и горздрав.

30 октября обыски прошли в администрации города, областном минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой. Отметим, уволенная глава Минздрава Ростовской области находится под следствием. В январе Быковской предъявили обвинение в превышении полномочий.

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Власти Ростова не подтверждают гибель 13 пациентов из-за нехватки кислорода

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Теги: ростов-на-дону, ивл, пациенты



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