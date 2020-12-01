В кабинете мэра Мегиона избили человека. Из-за капремонта

В Мегионе возбуждено уголовное дело по факту драки в кабинете главы города, об этом сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

30 октября мэр Олег Дейнека проводил у себя в кабинете совещание с представителем компании, принимающей капремонт жилых домов. Во время встречи гендиректор фирмы, которая ремонтирует дома в городе, несколько раз ударил пострадавшую, которая занимается надзором за ремонтом, по голове. Причиной стал отказ принять работы и подписать соответствующие документы (это произошло из-за некачественного исполнения организацией подозреваемым своих обязательств по муниципальному контракту).

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".

По некоторым данным, якобы "бузотером" оказался предприниматель и по совместительству депутат думы Мегиона Лечи Арсаев.