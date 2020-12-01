01 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Рейс &quot;Победы&quot; в поддержку Артему Дзюбы 11.11.20. (2020) | Фото: flightradar24.com

Сергей Иванов призвал наказать руководство "Победы" за "поддержку Дзюбы" в небе над Нефтекамском

Ситуацию с незапланированными маневрами самолета "Победы", летевшего 11 ноября из Москвы в Екатеринбург, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил наказать увольнением руководства перевозчика.

Напомним, экипаж самолета осуществил ряд маневров таким образом, что траектория полета сложилась на карте в схематичное изображение мужского полового органа. После в компании предположили, что таким образом пилоты поддержали футболиста Артема Дзюбу. Накануне в сеть слили интимное видео со спортсменом, многие начали его травить.

Позже стало известно, что Росавиация провела по этому поводу расследование и рекомендовала руководству группы "Аэрофлот" (в которую входит "Победа") решить вопрос о соответствии руководства лоукостера занимаемым должностям.

"Я считаю произошедшее грубым нарушением норм авиационной безопасности: значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров, как результат — опоздание с прибытием в пункт назначения, а главное, это риск с присутствием на борту более 100 пассажиров", — цитируют Иванова "Ведомости". Он добавил, что "хулиганство авиакомпании было санкционировано руководством "Победы".

"Мотивы и так называемые рисунки в небе я оставляю без комментариев. Считаю, что, как минимум, моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании, и, на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы", — добавил он.

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Сергей Иванов призвал наказать руководство "Победы" за "поддержку Дзюбы" в небе над Нефтекамском

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Теги: сергей иванов, победа, артем дзюба, хулиганство



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