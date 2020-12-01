"Ночью там делать нечего": Зеленую рощу в Екатеринбурге будут закрывать в 23 часа

В Екатеринбурге определили режим работы Зеленой рощи. Ее будут закрывать на ночь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, жители в ходе опроса на официальном портале Екатеринбурга большинством голосов (61%) выбрали режим работы парка с 6 до 23 часов. Как пояснили в мэрии, это будет сделано, чтобы сохранить элементы его благоустройства.

Опрос проходил в течение недели, с 23 по 30 ноября. В администрации отмечают, что ночью, когда Зеленая роща пустеет, возможностей у нарушителей что-то сломать и испортить становится больше, и хотелось бы этого избежать.

"Для горожан никакого ущерба нет: режим с 6.00 до 23.00 вполне достаточен для того, чтобы нагуляться. Согласитесь, что ночью нет никакой необходимости ходить в парк. А для пешеходов, которые используют парк для транзитного движения, когда идут на работу или учебу, он будет открыт с раннего утра и до позднего вечера", - заявила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

По ее словам, нерабочие часы будут использоваться для проведения некоторых работ, в частности, акарицидной обработки, а также обработки от различных инфекций. Новый режим работы парка будет введен уже с середины декабря.

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский лично контролировал ход реконструкции Зеленой рощи, к которому было приковано особое внимание общественников и экологического совета при главе города. Недавно парк был открыт для посетителей.