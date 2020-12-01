01 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
екатеринбург ельцин центр (2018) | Фото: Накануне.ru

С "Ельцин-центра" требуют "карантинные" долги на 15,5 млн рублей

"Управляющая компания Центр" в Екатеринбурге подала исковое заявление к ООО "Агора-центр", имеющему долю в "Ельцин-центре". Причиной искового заявления на 15,5 млн руб. стала неоплаченная работа по семи договорам на техобслуживание здания в период пандемии коронавируса.

Как следует из документа в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, первое заседание состоится 21 декабря.

Как рассказал "Ъ-Урал" юрист Intellect Роман Речкин, представляющий интересы УК "Центр", в мае ООО "Агора-центр", ссылаясь на пандемию и снижение доходов, обратилось к УК "Центр" с просьбой снизить стоимость услуг по договорам на 90%. Несмотря на это компания отказалась, объяснив свое решение тем, что ее расходы в данный период не сокращались. При этом договоры не предусматривали изменения стоимости работ.

В связи с этим "Агора-центр" перестал подписывать акты выполненных работ. Однако собственник в лице фонда им. Б. Н. Ельцина, с которым были подписаны аналогичные договоры, продолжал принимать оказанные услуги и оплачивать их. В итоге только один из собственников признает и оплачивает обслуживание одного и того же имущества.

Получить комментарий представителей "Ельцин-центра" на момент публикации не удалось.

Напомним, ранее мы сообщали о многомиллионных грантах "Роспечати", которые "Ельцин-центр" получает на не очень рыночных условиях.

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С "Ельцин-центра" требуют "карантинные" долги на 15,5 млн рублей

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Теги: Ельцин Центр, суд, УК ЦЕнтр, Агора-центр



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