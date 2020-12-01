Бюджет Челябинской области в 2020 году недополучит порядка 15 млрд рублей

В Челябинской области в 2020 году совокупные расходы, связанные с пандемией коронавируса, составили почти 20 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов региона Андрей Пшеницын, передает корреспондент Накануне.RU.

Из этих средств 11 млрд руб. выделены из федерального бюджета.

При этом регион из-за пандемии не дополучит собственных доходов в размере порядка 15 млрд руб.

"Сумма недополученных от плана налоговых и неналоговых доходов в связи с экономической ситуации по ожидаемой оценки в 2020 г. будет порядка 15 млрд. Последние месяцы показывают, что немножко доходы обгоняют прогноз, который был у нас, поэтому возможно будет недополучение поменьше", - подчеркнул министр.

Часть потерь доходов областного бюджета в размере 8,3 млрд компенсированы федеральными дотациями.