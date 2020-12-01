01 Декабря 2020
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Политика В России
Регионы, главы которых также являются секретарями реготделений ЕР (2020) | Фото: АЦ &quot;Политген&quot;

Губернаторам-технократам придётся спасать ЕР на думских выборах?

Элиты в России готовятся к транзиту власти, важным этапом которой должны стать выборы в Госдуму в 2021 году. "Думские старцы" - главы парламентской оппозиции, в том числе и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, могут громко заявить о себе в ходе кампании 2021 года, поскольку для них это возможность последнего реванша. "Подпираемые новыми политическими проектами и амбициозными регионалами, испытывающими соблазн скатиться в радикализм, они будут всеми силами атаковать региональные власти" - отмечается в докладе аналитического центра "Политген", оказавшегося в распоряжении Накануне.RU.
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Это становится серьёзным вызовом для региональных организаций партии власти. На ноябрь текущего года именно главы региональных отделений ЕР возглавляют 24 региона страны, но и это, похоже, ещё не гарантирует успешного проведения выборов. Эксперты отмечают, что растущее количество губернаторов-секретарей региональных отделений – это явный сигнал местным партийным структурам о недостаточной эффективности их работы. Кроме того рост числа партийных губернаторов прямо пропорционален степени использования административного ресурса в рамках федеральной стратегии кампании, а в ряде регионов включение губернаторов в партийную работу - это и вовсе единственная возможность противостоять парламентской оппозиции.

Регионы, главы которых также являются секретарями реготделений ЕР(2020)|Фото: АЦ "Политген"

Авторы доклада пришли к выводу, что среди общих элементов, объединяющих все регионы, в которых губернаторы были назначены на посты руководителей региональных отделений "Единой России", наиболее сильно заметно снижение уровня электоральной поддержки партии. Отличается лишь степень падения рейтинга.

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Губернаторам-технократам придётся спасать ЕР на думских выборах?

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Теги: ЕР, губернаторы, выборы



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