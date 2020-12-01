Экс-депутат Пермской думы умер от коронавируса

Бывший депутат Пермской городской думы, гендиректор "Механического завода", заслуженный строитель РФ Александр Гимерверт умер сегодня ночью в одной из пермских больниц.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ". По информации издания, у экс-депутата была коронавирусная инфекция с поражением легких 75%.

Депутатом пермской гордумы от Мотовилихинского района Гимерверт был избран в 2000 г. Эту должность он занимал по 2011 г. Также политик входил в совет Пермской торгово-промышленной палаты, являлся членом реготделения "Деловой России".