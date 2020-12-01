Моор провел прием граждан по видеоконференцсвязи

01 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Моор провел прием граждан по видеоконференцсвязи

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием граждан и ответил на обращения жителей региона по видеоконференцсвязи.

Два обращения касались газификации в Нижнетавдинском районе и Заводоуковском городском округе. Александр Моор отметил, что строительно-монтажные работы в пос. Южный Заводоуковского городского округа выполнят в течение будущего года, а улицы Энтузиастов, Липовая, Сиреневая, Хвойная, Рябиновая в с. Нижняя Тавда газифицируют в декабре 2021 года.

Трое жителей из Заводоуковского городского округа, Омутинского и Ярковского районов обратились с вопросом по благоустройству дорожной сети. В Омутинском районе и Заводоуковском городском округе – строительству тротуаров, в Ярковском районе – строительству дороги. Как отметил Александр Моор, дорожные работы по этим обращениям граждан выполнят в 2021 году.

Светлана Климчук из Тюмени уточнила, будет ли в заявленный срок построен детский сад в районе улиц Московский тракт-Магнитогорская-Невская.

Александр Моор подчеркнул, что выполнение работ предусмотрено контрактом на 30 октября 2021 г. Перенос сроков завершения строительства не планируется. Из бюджета Тюменской области на возведение детского сада по контракту выделены 290,7 млн. рублей. Также в областном бюджете заложены средства на оборудование детского сада – 42 млн. рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Моор провел прием граждан по видеоконференцсвязи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр моор, прием граждан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети