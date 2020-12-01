Моор провел прием граждан по видеоконференцсвязи

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием граждан и ответил на обращения жителей региона по видеоконференцсвязи.

Два обращения касались газификации в Нижнетавдинском районе и Заводоуковском городском округе. Александр Моор отметил, что строительно-монтажные работы в пос. Южный Заводоуковского городского округа выполнят в течение будущего года, а улицы Энтузиастов, Липовая, Сиреневая, Хвойная, Рябиновая в с. Нижняя Тавда газифицируют в декабре 2021 года.

Трое жителей из Заводоуковского городского округа, Омутинского и Ярковского районов обратились с вопросом по благоустройству дорожной сети. В Омутинском районе и Заводоуковском городском округе – строительству тротуаров, в Ярковском районе – строительству дороги. Как отметил Александр Моор, дорожные работы по этим обращениям граждан выполнят в 2021 году.

Светлана Климчук из Тюмени уточнила, будет ли в заявленный срок построен детский сад в районе улиц Московский тракт-Магнитогорская-Невская.

Александр Моор подчеркнул, что выполнение работ предусмотрено контрактом на 30 октября 2021 г. Перенос сроков завершения строительства не планируется. Из бюджета Тюменской области на возведение детского сада по контракту выделены 290,7 млн. рублей. Также в областном бюджете заложены средства на оборудование детского сада – 42 млн. рублей.