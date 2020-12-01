Убыток "Аэрофлота" за три квартала составил почти 80 миллиардов рублей

Группа "Аэрофлот" опубликовала финансовую отчетность за девять месяцев 2020 года (по МСФО).

Выручка компании снизилась на 55,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 234,2 млрд руб. Чистый убыток составил 79,4 млрд руб. Компания в третьем квартале смогла перевезти 10,1 млн пассажиров, почти все из них (9,5 млн) – на внутренних линиях.

В компании считают, что восстановление "в существующих реалиях" можно считать "финансово эффективным", несмотря на "ожидаемый чистый убыток по итогам третьего квартала вследствие беспрецедентного влияния пандемии на авиацию".

В "Аэрофлоте" указывают, что в третьем квартале чистый убыток сократился почти на треть от того, что было во втором (21 против 35 млрд руб.).

От конца года компания ничего хорошего не ждет. "Низкий сезон четвертого квартала 2020 года – первого квартала 2021 года обещает оставаться крайне сложным для авиации, работающей в условиях ограничений и сезонного снижения спроса. В этой связи мы сохраняем консервативный подход к задействованию емкостей в дополнение к их сезонному снижению", - говорится в сообщении компании.

Сегодня же на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов заявил, что компания "сохранила возможность отвечать по всем своим обязательствам", а с апреля собирается наращивать объемы перевозок и готовиться к летней навигации.