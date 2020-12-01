01 Декабря 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Путин при принятии решений не учитывает позицию Навального, - Песков

Президент России Владимир Путин при принятии решений не учитывает позицию Алексея Навального и других оппозиционных сил, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что следователи проводят проверку на наличие призыва к экстремизму в высказываниях блогера на радиостанции "Эхо Москвы".

Навальный "высказал мнение о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом".

Как сообщает "Интерфакс", Песков попросил уточнить цитату Навального.

По данным правоохранительных органов, он сказал следующее: "Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, - такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом".

По мнению источника агентства, экспертам будет непросто признать высказывания Навального призывом. По его мнению, они носили "вероятностный характер".

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Путин при принятии решений не учитывает позицию Навального, - Песков

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Теги: владимир путин, алексей навальный, дмитрий песков



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