Сенаторы одобряют: премиальный "Аэрофлот" - для богатых, для полетов по России – "Суперджеты" и эконом-класс

Новый глава группы "Аэрофлот" Михаил Полубояринов пообщался с членами Совета Федерации – его пригласили на заседание комитета СФ по экономической политике.

Полубояринов рассказал сенаторам о классовом (в прямом смысле слова) расслоении, которое предполагает стратегия развития группы до 2028 года. Примечательно, что никто из "представителей регионов" планы группы не критиковал – только попросили представить в меню "Аэрофлота" (которым часто летают сенаторы) российские вина в соответствии с законом о виноделии. О том, что подают на борту "Победы", члены Совета Федерации едва ли в курсе.

Полубояринов рассказал, что стратегия развития группы (в группу входят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и "Аврора") до 2028 года была представлена в июле, но готовилась она до пандемии. С учетом прогнозов по восстановлению спроса на авиаперевозки в течение двух-трех лет, в группе не видят смысла в корректировке цифр и целей, обозначенных в стратегии.

"Предполагаем, что "Аэрофлот" будет перевозить около 130 млн пассажиров к 2028 году. На 30% должны снизиться цены на билеты группы на внутреннем рынке в эконом-классе. Мы ждем вхождение в число мировых лидеров двух компаний – "Аэрофлота" и "Победы". Лоукостер может войти в топ-10 лоукостеров мира", - заявил Полубояринов.

В группе не скрывают, что снижение цен на билеты будет достигаться за счет исчезновения бизнес-класса и премиум-сервисов. Небогатым гражданам, чья участь – путешествовать внутри страны российскими самолетами и по невозвратным тарифам, "Аэрофлоту" предложить нечего – он уйдет в премиум-сегмент на международный рынок, чтобы возить богатых.

"Аэрофлот" должен сосредоточиться на международном и транзитном направлениях как премиальный переводчик. К 2028 году, мы надеемся, он будет перевозить 35-40 млн пассажиров. Необходимо будет оптимизировать маршрутную сеть и обеспечить сервис. Сосредоточиться на дальнемагистральных направлениях", - отмечает Полубояринов.

Перевозки лоукостера, как ожидается, вырастут с нынешних 10 млн пассажиров до 55-65 млн пассажиров к 2028 году. "Это основной драйвер роста", - отмечает глава группы. Третья компания – "Россия" – вырастет, как ожидается, с перевозки нынешних 12 млн пассажиров до 20-30 млн. На ней будет эксплуатация всей отечественной техники, которая есть у группы, - "Суперджеты" и еще не вышедшие МС-21 ("суперсовременный" российский лайнер не спешат выставлять на международные рейсы). Также "Россия" будет заниматься обслуживанием "социальных направлений" – низкомаржинальных направлений в регионах. "Пятизвездочный" "Аэрофлот", впрочем, на совсем не отказывается от российских рейсов – прибыльные направления он продолжит обслуживать.

У "Победы" к 2028 году будет около 170 самолетов. В группе рассчитывают, что компания займет до 30% рынка, и именно на билеты "Победы" будут снижаться цены.

Сенаторы, выслушав Полубояринова, возмущаться уходом национального перевозчика с "эрбасами" и "боингами" из своих регионов не стали. Кто-то попросил организовать международные рейсы из региональных хабов вроде Казани, был робкий "совет" прийти в такие регионы как Амурская область или организовать "Победе" регулярные рейсы в удобное время с "северов" в Сочи. Еще попросили добавить автобусов, которые подают к выходу на посадку в региональных аэропортах, а то "люди как селедки в бочке". И, наконец, поратовали сенаторы за появление российских вин в меню "Аэрофлота", а то – срамота! – испанские да итальянские напитки подают.