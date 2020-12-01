01 Декабря 2020
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Политика Сибирский ФО Республика Тыва
шолбан кара-оол, тува, ер (2020) | Фото:https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

"Партия насущных дел". В приемной "ЕР" глава Тувы Шолбан Кара-Оол провел прием граждан

Глава республики Тува Шолбан Кара-Оол, член высшего совета партии "Единая Россия" обратился с приветствием в честь дня образования "ЕР". Тувинский лидер назвал ее партией, "которая составляет нашу душу, нашу сущность, направленную на выполнение самых важных и насущных наказов жителей нашей страны".

единая россия, банер, логотип(2020)|Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544/wall180881822_78159

"Помню, как создавалось партийное объединение, неизменным лидером которой всегда был наш президент Владимир Владимирович Путин. К ее появлению огромное количество сил приложил наш великий земляк, министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу. А он был одним из отцов-основателей нашей политической организации. Большую поддержку мы всегда получали от председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева. Все мы знаем, как партия "Единая Россия" помогает Туве, сколько новых спортивных объектов, бассейнов, стадионов и спортивных залов появилось в Туве благодаря партийным проектам. И сегодня, когда во всем мире идет борьба в коронавирусом, мы должны особо вспомнить усилия партии, благодаря которым у нас в Кызыле мы достроили, наконец, долгострой терапевтический корпус, принявший основной удар пандемии коронавируса", - написал на своей странице "ВКонтакте" Шолбан Кара-Оол.

шолбан кара-оол, тува, ер(2020)|Фото:https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544/wall180881822_78159

Он отметил, что этот день не отмечается торжественно, он остается рабочим и связан с насущными делами. Сегодня в приемной партии прошел приём граждан, решались обычные рабочие вопросы: тувинцы попросили о помощи в посткоронавирусной реабилитации - глава республики пообещал, что такую помощь можно будет получить на базе санатория "Серебрянка". Также обсудили вопросы трудоустройства людей с рабочими профессиями, например, электриков. Шолбан Кара-Оол поручил министру топлива и энергетики Тувы Кажин-оолу Р.В. выстроить систему трудоустройств.

Глава тувинской ячейки "Единой России" Даваа Кан-Оол отметил, что позицию партии по защите интересов и прав каждого человека, каждого муниципалитета разделяет абсолютное большинство жителей Тувы. Ее главная задача - конкретные, реальные дела, направленные на повышение качества жизни граждан России.

"В сложный эпидемиологический период мы должны инициативно оказать поддержку нашим землякам, весь партийный актив должен стать опорой оперативного штаба по борьбе с распространением вируса", - подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что вместо празднования дня рождения партии, ее участники, сторонники и активисты продолжат помогать людям.

шолбан кара-оол, тува, ер, прием граждан(2020)|Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544/wall180881822_78159

Добавим, что на сентябрьских выборах в Туве избирались 755 депутатов разных уровней. Одного депутата выбирали в Верховный Хурал республики, троих – в Хурал представителей города Кызыла, остальных – в представительные органы местного самоуправления. На республиканских выборах всех уровней убедительную победу одержали кандидаты от ТРО партии "Единая Россия".

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"Партия насущных дел". В приемной "ЕР" глава Тувы Шолбан Кара-Оол провел прием граждан

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Теги: единая россия, шойгу, шолбан-кар-оол, тува, партия души



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