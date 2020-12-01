Депутат Алексей Коробейников отказался от своих должностей в ЗакСО

Председатель мандатной комиссии и заместитель председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников отказался от своих должностей. Заявление с просьбой снять его с занимаемых постов на имя председателя ЗакСО Людмилы Бабушкиной парламентарий сам опубликовал на личной странице в Facebook.

"Прокуратура Свердловской области внесла представление в Законодательное собрание. В документе говорится, что парламентарии не вправе совмещать сразу две должности, хотя это практиковалось годами. Понятно, что это правовая коллизия, которая большинству избирателей совсем не интересна. Знаю, что заксобрание запросило разъяснения в Государственной думе", - написал Коробейников.

По его словам, он по-прежнему останется депутатом в ЗакСО, а благодаря уходу с должностей у него освободится время для работы в округе, встреч с гражданами и оперативного решения их проблем.

"Главное не должность, а возможность помогать людям!" - заключил депутат.

Напомним, претензии к Коробейникову у прокуратуры возникали с 2018 года, тогда его требовали лишить мандата.