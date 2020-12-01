В Челябинске объявили аукцион на достройку ЖК "Новоград" с начальной стоимостью в 170 млн рублей

Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области объявил аукцион по выбору застройщика для завершения строительства жилого комплекса "Новоград" в Челябинске. Начальная цена контракта – 170,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки будут принимать до 16 декабря. Итоги подведут 28 декабря.

ЖК "Новоград" представляет собой здание из двух секций высотой 14 и 18 этажей. Новый подрядчик должен будет завершить строительство 20 октября 2021 года.

Напомним, строительство дома было остановлено в 2016 году, застройщик признан банкротом. В 2018 году дольщики зарегистрировали жилищно-строительный кооператив "Доватора-46", в который должен был войти новый инвестор, чтобы продолжить строительство. ЖСК был передан недостроенный дом и земельный участок. Однако в дальнейшем инвестор от планов по достройке дома отказался. Теперь владельцам недостроенных квартир приходится самим оплачивать аренду земли и содержание долгостроя.

Власти Челябинской области обратились в Фонд защиты прав дольщиков с просьбой рассмотреть возможность достроить этот дом или выплатить дольщикам компенсации с участием Фонда. В результате дом включили в список объектов, которые будут достраиваться за счет средств Фонда.