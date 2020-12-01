ФСО потребовала с бизнесмена миллиард рублей за хищения на стройке в Ново-Огареве

Федеральная служба охраны (ФСО) подала в суд иск о взыскании около 1 млрд рублей с фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огареве, сообщает ТАСС.

Бизнесмен Станислав Кюнер в июле был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Топ-менеджера компании "Стройфасад" признали виновным в хищении 225 миллионов рублей при строительстве дома приемов в президентской резиденции.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела против петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.

Главный фигурант этого дела - гендиректор холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко – в 2018 году был приговорен к четырем годам семи месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей другого фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции.