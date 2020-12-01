В Югре девяти сотрудникам департамента экономики грозит до 12 лет колонии

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу девяти сотрудников департамента экономического развития. Им грозит ответственность за получение взятки и служебный подлог, сообщили Накануне.RU в прокуратуре округа.

По версии следствия, в 2010-16 гг. сотрудники отделов лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка получали взятки от представителей коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

Деньги платили за помощь в получении и переоформлении лицензий на переработку и реализацию лома чёрных и цветных металлов, изготовление фиктивных актов проверок лицензиатов. За деньги злоумышленники скрывали допущенные предпринимателями нарушения, не привлекали их к ответственности. Всего речь идёт о 15 млн руб.

Уголовное дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд. Фигурантам грозит до 12 лет колонии каждому. Два сотрудника департамента и посредники, через которых давали взятки, ранее уже наказаны.

Напомним, изначально на подобной "работе" попались трое сотрудников отдела лицензионного контроля департамента экономического развития Югры и житель столицы региона, которому вменяют передачу денег чиновникам. Позже следователи возбудили еще шесть уголовных дел по новым коррупционным эпизодам.