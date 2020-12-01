В Нидерландах планируют разрешить убивать больных детей до 12 лет

Правительство Нидерландов планирует разрешить врачам убивать "неизлечимо больных детей" в возрасте до 12 лет. Об этом пишет британское издание "Гардиан".

Министр здравоохранения Уго де Жонге заявил, что это необходимо, чтобы "помочь" больным детям, которые мучаются.

В прошлом году в стране было более 6 тыс. добровольных убийств (эвтаназий), не считая случаев самоубийства. Это около 4% от общего числа смертей в стране.

Недавно Верховный суд страны по итогам разбирательства убийства больной пожилой женщины врачом постановил, что людей можно убивать и без их согласия, если они не могут дать такого согласия. Председатель комитета по рассмотрению эвтаназии Якоб Констамм заявил, что в тех случаях, когда у пациента прогрессирует деменция, врачу не обязательно получить согласие на убийство. И для убийства можно предварительно подсыпать им успокоительное или снотворное, чтобы жертва не сопротивлялась.

Сторонники эвтаназии продвигают ее как "право на смерть", хотя такое "право" не закреплено нигде. Так, Всеобщая декларация прав человека ясно говорит, что каждый имеет право на жизнь. Несмотря на "благородный" с виду предлог - страдания человека, список показаний к убийству может расширяться и дальше вместе с пониманием деменции, страданий или неизлечимости.

Бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова тоже высказывалась за легализацию эвтаназии для больных людей, хотя и оговаривала, что это вопрос референдума.

Авраамические религии считают эвтаназию убийством. В социальной концепции РПЦ говорится о том, что при некоторых обстоятельствах это может быть и самоубийством. В этом случае самоубийца не подлежит отпеванию и литургическому поминовению, поскольку, лишая себя жизни, сам отлучает себя от Церкви без возможности покаяния. Церковь также напоминает, что убийство пациентов, даже с их согласия, подчас обусловлено их состоянием депрессии, а врач предает свой долг и становится убийцей. Согласно православному вероучению, никто и ни под каким предлогом не может лишать жизни другого человека.