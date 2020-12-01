01 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

На Антикоррупционном форуме в Свердловской области обсудят получение подарков чиновниками

В Свердловской области стартовал VI Антикоррупционный форум.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, в течение нескольких дней представители органов госвласти и местного самоуправления, правоохранительных ведомств, общественных организаций, научных школ, а также бизнес-сообщества проведут более сотни мастер-классов, семинаров и вебинаров по вопросам противодействия коррупции. Форум завершится 9 декабря – в Международный день борьбы с коррупцией.

Проведение подобного форума-марафона стало очередным этапом реализации плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Он разработан в рамках утвержденного Владимиром Путиным Национального плана противодействия коррупции.

коллаж, Владимир Путин, экономика, ВВП(2019)|Фото: Накануне.RU

Форум открылся методическим вебинаром по теме получения подарков должностными лицами в ходе официальных мероприятий, а также о соблюдении законодательства при выполнении иной оплачиваемой работы. В рамках первой части марафона участники изучат вопросы сотрудничества институтов гражданского общества с органами власти по противодействию коррупции, социальной рекламы антикоррупционной направленности, противодействия коррупции в деловой среде и многое другое.

Как рассказал директор департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев, ежегодно для государственных и муниципальных служащих проводится более полутора тысяч мероприятий правовой и антикоррупционной направленности. Половина из них – это консультации на тему антикоррупционного поведения.

служба миграции, взятка, мигранты, Екатеринбург(2017)|Фото: ОИиОС ГУ МВД России по Свердловской области

Ширалиев отметил, что трансформация традиционного однодневного форума в формат настоящего марафона позволяет аккумулировать результаты работы департамента противодействия коррупции и контроля, а главное – донести их до общественности, сделав работу максимально открытой.

За время работы каждый житель Среднего Урала может получить онлайн-консультацию по борьбе с коррупцией. С планом форума можно ознакомиться на официальном сайте департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

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На Антикоррупционном форуме в Свердловской области обсудят получение подарков чиновниками

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: коррупция, форум, Свердловская область



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