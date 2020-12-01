В Волгограде восьмилетняя девочка умерла от бешенства после укуса собаки

В Волгоградской области впервые за последние семь лет зарегистрирован случай смерти человека от бешенства. Погибла восьмилетняя девочка, укушенная собакой.

В областном комитете здравоохранения сообщили, что девочка скончалась в реанимации областной детской инфекционной больницы.

Родители ребенка обратились в районную больницу неделю назад, в среду пострадавшую перевезли в областной центр.

Была проведена консультация главного инфекциониста региона и заведующего кафедрой инфекционными болезнями Волгоградского медуниверситета, был установлен основной диагноз - "бешенство", передает ТАСС.

"Еще в августе родители девочки приютили бездомную собаку, которая некоторое время проживала во дворе их частного дома. Затем собака умерла, родители ее похоронили и никому ничего не сказали. Тогда от укуса собаки и произошло заражение", - сообщили в комитете по здравоохранению.

Педиатру и медсестре в районной больнице были поставлены прививки от бешенства – они контактировали с пострадавшей девочкой.