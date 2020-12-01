СМИ: Путин прилетел в Тобольск. Но это не точно

Сегодня в Тобольске приземлились два правительственных самолета, на которых мог прилететь президент России Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

Самолет Gulfstream G650 - реактивный двухдвигательный самолет бизнес-класса, выпускаемый корпорацией Gulfstream Aerospace. Самолет соверши посадку в аэропорту Тобольска в 13.47. Информация об этом опубликована в группе "Типичный Тобольск".

Также сегодня утром в Тобольск прилетел самолет из Москвы - "Туполев Ту-204-300". Это лайнер специального летного отряда "Россия", которое обслуживает перевозку высших должностных лиц страны, и подчинятся управлению делами президента. Самолет улетел обратно в Москву, пробыв в Тобольске около часа. Возможно, он привез службу протокола.

Добавим, что обычно прилетает протокол, потом несколько самолетов с высокопоставленными чиновниками, потом борт сопровождения, который доставляет президентский пул журналистов, а затем уже прилетает сам глава государства. Он пользуется бортом №1, сейчас это Ил-96-300ПУ.

Как сообщил вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Тобольске Путин проведет совещание, на котором будет обсуждаться стратегическое развитие нефтегазохимической отрасли. Совещание будет проходить в режиме видеоконференции.

После этого глава государства направится на предприятие "Запсибнефтехима", где встретится с главой Тюменской области Александром Моором. Песков также отметил, что Владимира Путина будет сопровождать полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Telegram-канал "Газ-Батюшка" сообщает, что глава государства уже в Тобольске. По информации канала, наблюдатели делают ставки на размер льгот, которые будут "выпрашивать себе нефтегазохимики".

"У крупнейшего игрока на рынке - "Сибура"- явно есть свои интересы. Компания долгое время выбивала для себя преференции в виде обратного акциза на СУГ. Борьба за закон шла практически пять лет. Его приняли в октябре этого года. При этом новым налогом "Сибур" облагать не стали. Новые льготы для нефтегазохимии начнут действовать лишь с 2022 года, а спасать положении надо уже сейчас. В этом году вместе со сделкой ОПЕК+ и всей нефтяной отраслью вниз покатилась и нефтехимия. По итогам года чистая прибыль только "Сибура" сократилась в 33 раза. А валовая прибыль - на 31,6% и составила 75,9 миллиарда рублей. Продажи рухнули на 45%, составив 43,3 миллиарда руб", - говорится в сообщении.