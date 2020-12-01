Шведский институт выделил 140 млн рублей на пропаганду гомосексуализма в России

Шведский институт (Swedish Institute) выделил 140 лн руб. на пропаганду гомосексуализма в России, пишет "Ридус".

В июне был запущен проект по пропаганде "гендерного равенства". Часть программ Шведского института имеют сугубо российскую направленность. На сайте организации сказано, что она будет "поощрять и наращивать" пропаганду содомии в Москве через организацию соответствующих мероприятий. Уже в начале декабря в столице запланирован показ пропагандистских фильмов.

Три года назад на этом "фестивале" планировалось показать фильм, воспевающий действия украинских нацистов в Донбассе. Он был сорван, а депутат Госдумы Андрей Козенко назвал "фестиваль" абсолютно антироссийским проектом.

Напомним, что пропаганда гомосексуализма в России запрещена.