На Южном Урале чиновников накажут за дорогу, которую отремонтировал местный житель

Глава Карталинского района Челябинской области получил представление прокурора за дорогу, которую пришлось ремонтировать местному жителю.

В ноябре житель Карталов разместил видеозапись, где он самостоятельно отремонтировал дорогу возле своего дома. На дороге были ямы, а чиновники не принимали мер для ее ремонта.

По данному факту прокуратурой была проведена проверка.

"В ходе осмотра с привлечением специалиста ОГИБДД выявлены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, превышающие предельно допустимые размеры. Кроме того, установлено, что на перекрестке улиц Воротилина и Садовая имеется ряд выбоин, заделка которых осуществлена несоответствующими асфальтобетонному дорожному покрытию материалами", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверка глава района получил представление с требованием устранить нарушения. В отношении ответственного должностного лица мэрии возбуждено административное дело.