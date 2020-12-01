СМИ: Высказывания Навального проверяют на призывы к экстремизму

Следователи проводят проверку на наличие призыва к экстремизму в высказываниях блогера Алексея Навального на радиостанции "Эхо Москвы".

Речь идет о радиоэфире, который состоялся 27 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник. Навальный "высказал мнение о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом".

При этом источник отметил, что экспертам будет непросто признать высказывания Навального призывом. По его мнению, они носили "вероятностный характер".

Напомним, Навальный с августа находится в Германии, куда он был отправлен на лечение в бессознательном состоянии. Сам блогер ранее в интервью Юрию Дудю возложил ответственность за свое "отравление" на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. В интервью журналу Spiegel оппозиционер также заявил, что за атакой на него стоит лично Владимир Путин.