Страховые компании хотят получить доступ к видеокамерам Москвы

Крупные страховые компании вместе с Центробанком ведут переговоры с департаментом информационных технологий Москвы, чтобы получить доступ к системе видеонаблюдения с распознаванием лиц. Об этом пишет "Коммерсант".

Страховщики будто бы хотят эффективнее выявлять случаи мошенничества и регулировать спорные страховые случаи. И за такую заботу о людях они готовы платить огромные деньги. Отмечается, что обслуживание системы стоит около 9 млрд руб. в год. В перспективе компании надеются получить доступ и к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город", чьи камеры постепенно внедряются по всей стране.

Директор департамента по взаимодействию с госорганами компании "АльфаСтрахование" Алексей Артамонов подтвердил такие намерения. Страховщики и сейчас могут получить запись с камер, но это занимает некоторое время, а они хотят иметь беспрепятственный доступ к видеонаблюдению.

При это очевидно, что чем больше компаний имеют доступ к видеонаблюдению, тем более вероятны утечки, отмечают эксперты. Генеральный конструктор "Безопасного города" Оксана Якимюк подчеркивает, что без законодательной основы для использования этих данных передавать их коммерческим организациям недопустимо.

При этом, согласно недавно принятому закону о едином федеральном информационном регистре населения, данные о гражданах государство сможет продавать частным лицам и компаниям, что делает людей заложниками неизвестно кого.

Как уже сообщало Накануне.RU, в сентябре волонтер общественной организации "Роскомсвобода" Анна Кузнецова купила за 16 тыс. руб. у "интернет-барыги", торгующего данными, информацию о своем передвижении за месяц. Она выслала ему свое фото, и через два дня он предоставил ей отчет о ее передвижении на основании данных с уличных камер. Этот случай доказывает, что к данным есть доступ посторонних лиц, и любого человека можно выследить, получив досье о местах его пребывания за любой промежуток времени.