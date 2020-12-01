"Патриоты Великого Отечества" назвали грядущее объединение с СР "слухами"

Партия "За правду" в преддверии выборов 2021 г. решила объединиться с движением "Патриоты Великого Отечества". Лидеры движений объявили об этом вчера на площадке ТАСС, однако документы не подписали, поскольку лидер движения ПВО не смог очно присутствовать на мероприятии. Ранее же СМИ писали о том, что "Справедливая Россия" не прочь расширить свои ряды за счёт создания коалиции с другими политическими силами.

Однако по мнению лидера ПВО Николая Старикова, об объединении его движения со "справороссами" говорить пока рано. "Комментировать слухи - дело неблагодарное. Движение "Патриоты Великого Отечества" объединило усилия с движением "За правду", это правда, а комментировать что-то другое пока не стоит", - рассказал он в беседе с Накануне.RU.