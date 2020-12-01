В "Газпром добыча Ямбург" тяжело коронавирус переносят 10% больных

Среди больных коронавирусом сотрудников "Газпром добыча Ямбург" тяжело переносят инфекцию 10% инфицированных. Об этом замглавы компании по управлению персоналом Валентин Крамар заявил в интервью корпоративной газете предприятия "Пульс Ямбурга", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация управляемая, хотя и непростая. Если сравнивать цифры с тем, что происходило летом, то в настоящее время мы фиксируем существенно большее количество заболевших, в первую очередь, на месторождениях. "Тяжёлых" случаев у нас 10%", - сказал он.

Точную цифру умерших носителей инфекции он назвать не смог, потому что "получить достоверную информацию о смерти того или иного сотрудника в межвахтовый период невозможно".

"Сейчас погибших от коронавируса у нас три. Один – в Новом Уренгое, это сотрудник, работавший традиционным методом. Ещё два связаны с Ямбургским месторождением. Они заболели во время вахты, спасти их, к сожалению, не удалось", - сказал Крамар.