01 Декабря 2020
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Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор: в 22% свердловских школ детей кормят с нарушениями

Управление Роспотребнадзора проверило качество и безопасность питания в школах Свердловской области. Обнаружена масса нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в региональном надзорном ведомстве, проверки идут с начала нынешнего учебного года, по данным на 1 декабря ими охвачено 198 объектов, в том числе операторов питания и поставщиков продуктов. В частности, отбираются пробы пищи для проведения лабораторных исследований на микробиологические показатели. Завтраки и обеды проверяются на калорийность, соответствие энергетической ценности, сбалансированность белков, жиров, углеводов и витаминизацию. Отдельно проверяется температура блюд, выдаваемых детям.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в результате выявлены нарушения при организации питания в школах на 22% объектов, а у операторов питания – на 29% объектов. Составлено 26 административных протоколов, наложено 10 штрафов.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

По данным ведомства, нарушения следующие: не соблюдаются условия хранения продуктов, неправильно ведется журнал бракеража готовых блюд. Не сохраняется маркировочный ярлык до конца реализации продукции, не проводится контроль температуры готовых горячих блюд. Не соответствуют нормам показатели качества блюд по данным лабораторных исследований, нарушается санэпидрежим на пищеблоке. Также не соблюдаются требования при допуске персонала пищеблоков к работе.

По итогам проверок были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Как сообщало Накануне.RU, недавно прокуратура и Роспотребнадзор проверили столовую средней школы №3 им. Ю.А. Гагарина в уральском городе Туринск. В итоге оказалось, что детей там кормили просрочкой.

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Роспотребнадзор: в 22% свердловских школ детей кормят с нарушениями

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Теги: школы, проверки, Роспотребнадзор



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