"Ребенок может развиваться как часть общества только с открытым лицом"

Маски опасны для детей тем, что они останавливают их развитие как личности. Об этом заявил психотерапевт-нарколог, основатель наркологического реабилитационного центра "Подвижник" Вячеслав Боровских.

"Если надеть на ребенка маску, то это останавливает его развитие как личности. Он может развиваться как часть общества только с открытым лицом. Это необходимое условие для созревания психически здоровой личности. Сейчас и так все условия, чтобы дети остановились в своем развитии, а тут еще и маски", - сказал врач.

Если детей заставить носить маски, то через время мы получим массовые патологии душевной сферы у детей, невротические расстройства, так как у ребенка с маской на лице не развивается эмоционально-волевая сфера, считает Боровских. Ведь человек отличается от животных в первую очередь свободной волей, а маска это в значительной степени отнимает.

Специалист также отмечает, что маски имеют скрытое влияние и на взрослых, которые воспринимают их как средство защиты. Он подвергает это сомнению - "маски не являются тем, за что их выдают, и ни от какой инфекции не защищают".

"Это мощнейший инструмент манипуляции массовым сознанием. Человека очень легко побудить к любым поступкам, которые он совершит из страха заразиться и умереть. Сейчас формируют сознание людей, чтобы они по команде сделали следующий шаг - сами попросились на вакцинацию и чипизацию", - полагает Боровских.

Интересно, что в конце сентября, когда ужесточился масочный режим, в России было около 7 тысяч новых случаев коронавируса и около 120 смертей от него в сутки. Сегодня, после двух месяцев масочного режима, - более 25 тысяч заражений и около 500 смертей. Это ставит под вопрос эффективность масок как средства снижения заболеваемости.

Как сообщало Накануне.RU, датские ученые выяснили, что маски снижают риск заражения коронавирусом не более чем на 20%. Среди тех, кто не носил маски, заразились 2,1%, а среди носивших их - 1,8%.