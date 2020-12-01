Количество covid-смертей на Среднем Урале продолжает расти

На территории Среднего Урала продолжают регистрировать новые случаи смерти пациентов с COVID-19. Последние данные оперштаба сообщают о 10 смертях и общем количестве в 1 тыс. 37 человек.

Помимо этого зараженных в регионе также прибавляется: лабораторно подтверждено еще 367 случаев, 204 из которых приходится на уральскую столицу.

Остальные заболевшие являются жителями Арамильского городского округа, Байкаловского района, Березовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кирограда, Кушвы, Карпинска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 46 тыс. 693. 38 тыс. 914 из них уже оправились от болезни, включая и 370 свердловчан, выписанных накануне.

Состояние 582 госпитализированных оценивается как тяжелое: 322 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая и 226 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ. 1 тыс. 108 пациентов со средней степени тяжести госпитализированы в государственные больницы. 2 тыс. 784 – в муниципальные.