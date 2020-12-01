В России обновлен антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

26 402 новых случая коронавирусной инфекции за сутки зафиксировано в России, сообщает оперативный штаб.

В Москве за сутки выявлено 6 524 заболевших, в Петербурге – 3697, в Подмосковье – 1104.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 2 322 056 заболевших COVID-19.

За последние сутки зафиксировано 569 смертей – это рекордное количество с начала пандемии. За весь период в России от коронавируса скончалось 40 464 человека.

Полностью выздоровело 24 763 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 803 467 человек.