Глава Ропотребнадзора Тюменской области привьется от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо стала одним из добровольцев для испытания вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Тюменского государственного медуниверситета.

"До настоящего времени я не встречалась с вирусом, не болела, в отличие от многих людей. Я ждала эту вакцину, и я очень хочу, чтобы у нас все прошло удачно. Мне интересно самой принять участие в этом исследовании. Тревожности нет. Считаю, что лучше привиться, чем переболеть", - заявила она.

Изначально желающих поставить прививку было 650 человек. По результатам медицинского обследования, к вакцинации допустят 500 человек. Не допустят до испытаний людей с серьезными хроническими заболеваниями, аллергическими реакциями и тех, кто уже переболел коронавирусом, даже если болезнь протекала в легкой форме.

Наблюдения за добровольцами будут продолжаться шесть месяцев. За этот период предусмотрено 11 встреч с врачами, пять из них - очные, остальные - по телефону. В любое время участник исследований может связаться с врачом.

Сама вакцинация начнется уже с завтрашнего дня.

Проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского ГМУ Иван Михайлович Петров подчеркнул, что вакцина уже зарегистрирована и апробирована на людях. По результатом исследований ученые смогут ответить на многие вопросы, главный из которых: как и в каком случае формируются антитела.

В день введения вакцины пациенты будут наблюдаться в Университетской многопрофильной клинике Тюменского ГМУ от двух до девяти часов, затем в течение шести - восьми часов с ними будут созваниваться координаторы исследовательской группы и контролировать их состояние, оценивая риски развития нежелательных явлений. Повторная вакцинация должна будет пройти через 21 день после первого укола.