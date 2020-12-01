01 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

В Госдуме готовят новый закон о самозанятых. "Придется забыть 4% налога как сладкий сон"

"Единая Россия" собирается до конца года подготовить законопроект о самозанятых, пишет "Российская газета". В самой партии о содержании документа не говорят, но ряд экспертов полагает, что в законе должны появиться положения о контроле за добровольными пенсионными взносами, начислении стажа, юридическом статусе. В общем, о всех до сих пор не урегулированных сторонах этого экономического явления. Сейчас у самозанятых есть только налоговая обязанность – уплата единого налога в 4%.

Экономист Никита Кричевский полагает, что новый закон имеет целью "закрепостить" самозанятых, повысить всевозможные сборы как с них, так и с их клиентов.

"Если ты юрлицо и заключаешь договор с самозанятым, тебя обяжут платить за него взносы. Без вариантов.

Если ты физлицо и оплачиваешь услуги няни, домработницы, охранника, тренера, водителя, садовника, регистрируйся в ПФР как работодатель и также плати за них взносы. И не думай, что тебя не поймают: стуканет либо недовольный наемный работник, либо его конкурент (завистник), либо сосед, либо любовница, которую ты бросишь", - пишет Кричевский в своем Telegram-канале "Антискрепа".

Эксперт полагает, что те самозанятые, которые получают наличку от физических лиц, будут платить налог по более высокой ставке. Он также указывает и на самый очевидный вывод: если у самозанятых появится куча "обвесов", то их статус мало чем будет отличаться от "физических" ИП.

"Единственным вариантом для самозанятых избежать повышенного налогообложения может стать трудовой договор (договор гражданско-правового характера), но тут возникает вопрос, кому и как нужно будет доказывать, что за тебя уже платят взносы. Короче, готовьтесь, друзья, забыть 4% налога как сладкий сон", - пишет Кричевский.

По данным ФНС, на конец сентября в России зарегистрировано 1,1 млн самозанятых. Их доход превысил 155 млрд руб., они заплатили налоги на 3,7 млрд руб.

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В Госдуме готовят новый закон о самозанятых. "Придется забыть 4% налога как сладкий сон"

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Теги: госдума, закон, самозанятые, пенсионные отчисления



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