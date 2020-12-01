В столице Урала стартовало формирование нового состава Общественной палаты

В Екатеринбурге был дан старт формированию нового состава Общественно палаты. Прием документов продлится до 18.00 29 декабря текущего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, помимо самих кандидатов, направлять соответствующие документы могут и общественные объединения, которые были созданы для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп. Для этого они должны быть зарегистрированы на территории Екатеринбурга и осуществлять свою деятельность не менее одного года. Общественное объединение вправе предложить только одного кандидата в члены палаты.

"Общественная палата – неотъемлемый элемент гражданского общества. Ее основная задача – осуществлять взаимодействие граждан с органами власти с целью учета потребностей и интересов жителей, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной и муниципальной политики", - отметили в мэрии.

Заявления принимаются по следующим адресам: ул. 8 Марта, 8б, кабинет 450 (Екатеринбургская городская дума), пр. Ленина, 24а (глава Екатеринбурга) и ул. 8 Марта, 8б, кабинет 277 (Общественная палата муниципального образования "город Екатеринбург"). К предоставлению о выдвижении кандидата или заявлению гражданина также необходимо приложить документы, предусмотренные положением об Общественной палате Екатеринбурга.