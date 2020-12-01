01 Декабря 2020
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Новосибирске проверят данные о скорой, высадившей посреди улицы пациента с COVID-19 и туберкулезом

Росздравнадзор в Новосибирске проверит сообщения об отказе в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусной инфекцией и туберкулезом.

Ведомство уточнило, что инициированы проверки двух медицинских организаций, пишет Regnum.

Ранее местные СМИ сообщили, что пациента с открытой формой туберкулеза, который четыре месяца лечился в туберкулезном диспансере, привезли на операцию в Новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава России, где он заразился коронавирусом.

Мужчину решили перевести в областную туберкулезную больницу, однако там не оказалось мест, в итоге больного отправили домой. При этом его якобы высадили из машины скорой помощи посреди улицы.

Напомним, ранее скандал произошел в Омской области. 27 октября вечером две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли их принять более 10 часов.

Губернатор Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных. В результате министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова была отправлена в отставку.

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В Новосибирске проверят данные о скорой, высадившей посреди улицы пациента с COVID-19 и туберкулезом

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Теги: новосибирск, скорая, пациент, коронавирус



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