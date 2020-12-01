01 Декабря 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Югре похитители вартовчанки получили по десять с половиной лет "строгача"

В Нижневартовске наказаны похитители горожанки – 45-летний житель Новосибирской области и 57-летний – Хабаровского края, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.
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В апреле 2019 г. злоумышленники решили обокрасть пострадавшую. В момент, когда она подъехала к своему дому и вышла из машины, её силой затолкали обратно. В салоне налётчики, угрожая жертве, забрали из её сумочки 700 руб. и $500, а также банковские карты, предварительно узнав пин-коды. Позже они сняли с них 275 тыс. руб.

Грабители скотчем связали женщину и потребовали написать расписку о якобы имевшемся долге в 10 млн руб. перед одним из похитителей. Пострадавшая написала соответствующий текст и её отпустили "искать деньги".

Каждый из нападавших получил по десять с половиной лет колонии строгого режима. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений, он вступил в силу.

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В Югре похитители вартовчанки получили по десять с половиной лет "строгача"

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Теги: похищение, долг



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