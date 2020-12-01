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Общество В России
календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

Глав регионов России призвали сделать 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев призвал глав российских регионов объявить 31 декабря выходным днем, так как эту инициативу поддерживает большинство населения страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо губернаторам.

По мнению общественника, в последний день года люди должны находиться дома в окружении своей семьи, готовиться к празднику, а "официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной".

Хамзаев отметил, что инициативу продвигают на протяжении шести лет. Напомним, в прошлом году решение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря приняли в ряде регионов, в том числе в Свердловской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Ставропольском крае, Карелии, а также в Крыму.

На прошлой неделе Госдума отклонила законопроект, внесенный ЛДПР, о переносе выходного на 31 декабря. При этом в 2021 году решением правительства 31 декабря будет выходным, но переносить выходные постоянно кабмин отказался.

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Глав регионов России призвали сделать 31 декабря выходным днем

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Теги: 31 декабря, выходной день, регионы



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