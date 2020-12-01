Махонин проверил готовность к открытию нового корпуса краевого спорткомплекса "Олимпия-Пермь"

Глава Прикамья Дмитрий Махонин проверил готовность к открытию нового корпуса краевого спорткомплекса "Олимпия-Пермь" после реконструкции. Сейчас на объекте завершаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы, благоустройство территории. Приобретены и монтируются тренажеры, звуковое и иное оборудование. Готовность объекта составляет 95%. Общий объем инвестиций составляет порядка 580 млн рублей без привлечения бюджетных средств. После реконструкции здесь появится 50 новых рабочих мест.

"В начале февраля спорткомплекс откроет свои двери. Здесь появится самый крупный тренажерный зал, дополнительно откроются три детских бассейна. Предусмотрено разделение входов, что немаловажно в связи с распространением коронавируса, также здесь будет отдельный зал ожидания для родителей детей, занимающихся плаванием. Ввод обновленного комплекса позволит нам придать толчок развитию как массового, так и профессионального спорта", - отметил Махонин.

На базе "Олимпии" традиционно проводятся соревнования разного уровня. Например, здесь состоялись этапы Кубка мира по подводному спорту и чемпионат Европы по дайвингу. В обновленном центре будут проходить соревнования по силовым видам спорта.

Как рассказал генеральный директор спорткомплекса Алексей Назарычев, после реконструкции спорткомплекс увеличится до 22 тыс. кв. м. Будет расширен центр детского плавания (дополнительно откроются 3 чаши бассейнов для детей до 14 лет), дети смогут посещать бассейн круглогодично (без перерыва летом на обработку бассейна).

По словам главы региона, важно, чтобы "Олимпия" стала не только самым большим спорткомплексом, но и объектом, показательным в части качества услуг и безопасности. Напомним, в спорткомплексе начнет работу полноценный детский центр обучения плаванию площадью 1500 кв. м, с тремя чашами специализированных бассейнов разной глубины, комфортным залом ожидания для родителей. Численность детей, обучаемых плаванию, увеличится с 2,3 до 3,5 тыс. человек, то есть более чем на 140 групп.

"Сейчас у нас работает один детский бассейн, и мы чувствуем нехватку воды. Помимо этого, в с введением второй очереди появится отдельный бассейн для занятий по программе "мать и дитя". Оборудование для фитнес-центра уже смонтировано, осталось только разместить его в залах. Также появится бойцовский зал", – пояснил руководитель спорткомплекса.

В спорткомплексе появится новый фитнес-центр (тренажерный зал и дополнительно 5 залов для групповых занятий). Обновленный спорткомплекс сможет ежедневно принимать в два раз больше посетителей, заниматься в центре плавания смогут до 3,5 тыс. ребят. Здесь смогут проводить соревнования федерального уровня по силовым видам спорта (кроссфит, бодибилдинг и т.п.). Это будет самый крупный фитнес-центр Пермского края: его площадь более 3500 кв. м. Площадь тренажерного зала составит 1600 кв. м. В зале есть огромная сцена, где мы хотим проводить различные соревнования по силовым видам спорта: бодибилдинг, пауэрлифтинг, кроссфит

Напомним, Пермский край участвует в реализации национального проекта "Демография", утвержденного президентом России Владимиром Путиным. К 2024 году доля жителей Прикамья, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%. По итогам 2019 года этот показатель превысил 900 тыс. чел.

Ежегодно спорткомплекс "Олимпия" посещает не менее 2,5 тыс. любителей спорта и плавания. По программе "Класс" в бассейнах спорткомплекса занимается более 2 тыс. детей из 40 образовательных учреждений города. На базе "Олимпии" традиционно проводятся соревнования разного уровня. Так, здесь состоялись этапы Кубка мира по подводному спорту и чемпионат Европы по дайвингу. В обновленном центре будут проходить соревнования по силовым видам спорта.

ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь" создано в 2006 году. Единственный учредитель – краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности (100% доли в уставном капитале). Работы по реконструкции проводятся исключительно за счет собственных средств компании, без привлечения бюджетного финансирования.