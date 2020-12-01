Сбербанк хочет довести долю доходов от нефинансовых бизнесов до 60%

Сбербанк намерен в ближайшие три года удваивать выручку от нефинансовых бизнесов экосистемы ежегодно, чтобы довести их долю до 60%. Эксперты отмечают, что расширение этого направления не обойдется без крупных сделок.

Накануне Сбер представил стратегию развития до 2023 года. По оценке главы банка Германа Грефа, к 2023 году доля дохода от нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе группы составит более 5%, а к 2030 году достигнет 20–30%, передает "Коммерсант".

Сейчас в экосистему входят около 50 компаний¸30 из которых можно назвать ключевыми.

Эксперты называют планы по ежегодному удвоению выручки от нефинансового сектора очень амбиционзными и предполагают, что достижение этой цели едва ли обойдется без крупных сделок и покупок. Впрочем, найти подходящие активы будет непросто – сторонние технологические компании сейчас предпочитают сохранять независимость и самостоятельно развивать финансовый сектор.