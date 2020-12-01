В Челябинской области за сутки подтверждено 290 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки у 290 человек подтвержден COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 26 тыс. 941 человекаа.

В настоящий момент в регионе 8 тыс. 702 заболевших. За сутки выписаны 171 человек, всего в регионе выздоровели 17 тыс. 305 пациентов.

За прошедшие сутки умерло десять человек. От COVID-19 скончались двое мужчины 62 лет и 84-летний пациент, и женщины 80 и 86 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 57 и 60 лет и женщины 73, 75 и 87 лет.