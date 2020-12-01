Из-за второй волны коронавируса россияне скопили рекордные долги по автокредитам

Долги россиян по автокредитам в октябре выросли до 638 млн рублей. Этот показатель стал рекордным за последние пять месяцев.

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, это вторая волна роста задолженности в сфере автокредитования.

Похожая ситуация была в мае, после месяца самоизоляции в связи с пандемией. Объем новых неплатежей тогда составил 672,1 млн рублей.

Как сообщалось, за первый месяц самоизоляции доля не погашенных в срок автокредитов вышла на максимум за три года и достигла 9,4%.

По данным Центробанка, в апреле доля неоплаченных вовремя автокредитов увеличилась на 1,4 п.п. В то же время в сегменте потребкредитов и ипотеки она падала.

Одна из причин - трудности должников с получением кредитных каникул именно по ссудам на автомобили.