Жители Качканара создали петицию против буддийской общины на одноименной горе

В интернете появилась петиция на имя главы Свердловской области Евгения Куйвашева, в которой жители Качканар просят решить проблему с буддийской общиной, мешающей развитию города.

Напомним, что единственный на Среднем Урале буддийский монастырь "Шедруб Линг" должны были снести до 1 марта 2016 г. Приставы начали выселять буддистов, поскольку территория занята ими якобы незаконно и находится в федеральной собственности, а сама земля находится в разработках качканарского месторождения железной руды, принадлежащего Евразу. Буддистам выделили другую землю однако переезжать туда община не хотела, пока не будет обустроена дорога.

После долгих переговоров, соглашение все же было заключено, однако недавно буддисты сообщили о намерении прекратить соглашение, сославшись на то, что в документе о переносе монастыря не указаны конкретные способы сохранения культовых объектов.

При этом в компании Евраз объяснили, что жить на месторождении небезопасно из-за разработки СКМ.

"Из-за преступной деятельности этих якобы буддистов и вынужденной паузы разработки СКМ целый город может остаться без рабочих мест — по прогнозам специалистов, с 2021 года КГОК уже всерьез начнет терять объемы добычи на существующих карьерах, как следствие — возможно, начнутся массовые сокращения на главном предприятии города, люди не смогут оплачивать ипотеки и планировать своё будущее, грянет социальный взрыв, молодёжь и всё трудоспособное население в кратчайшие сроки покинет город и Качканар рискует просто исчезнуть! СКМ же минимум на 100 лет обеспечит стабильной работой не только КГОК, но и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), и сохранит прочную ресурсную базу для Новокузнецкого ЗСМК", - сообщается в петиции.

По словам горожан, "если срочно не пресечь незаконный захват буддистской общиной федеральной земли на горе Качканар", под ударом окажется не только одноименный город, но и несколько градообразующих предприятий Качканара, Нижнего Тагила, Новокузнецка. Упрямство буддистов, перерастет в потерю рабочих мест, что впоследствии приведет к вымиранию города. Да и туристическая составляющая совершенно не поможет Качканару оставаться на плаву.

"Захватчики земли во главе с Михаилом Санниковым приравнивали разработку к пролитию крови самого Будды, при том, что все официальные буддийские организации и "Государственный музей истории религии" считают эту общину псевдорелигиозной, самозванцами. При этом община продолжает спокойно приглашать туристов посетить "сказочный уголок" всего за 2000 рублей с человека. Поселенцы откровенно зарабатывают за счет экскурсий на гору от турфирм Екатеринбурга и Перми. А сам Качканар на этом не зарабатывает ни копейки", - рассказывают горожане.

Петицию "Остановите катастрофу! Спасите Качканар!" уже подписала 1 тыс. 428 человек. При этом вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько еще в ноябре разъяснил позицию областных властей по поводу сохранения буддистской общины "Шедруб Линг" и напомнил, что "Евраз", планирующий разрабатывать гору, где расположены религиозные объекты общины, является для региона системообразующим предприятием, на стороне которого закон.