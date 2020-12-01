Поврежденный на Среднем Урале газопровод обещают восстановить к вечеру 1 декабря

В Красноуральске продолжаются работы по восстановлению газопровода.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, повреждение случилось 30 ноября после наезда на него грузового автомобиля. В результате оказалась нарушена работа котельной, которая обеспечивает теплоснабжением 26 частных и 26 многоквартирных жилых домов с населением 400 человек.

По данным ведомства, для поддержания температуры в теплоносителе котельной ночью был сделан подвоз горячей воды пожарными автоцистернами. Всего было произведено 11 рейсов.

"Попавшие под ограничение теплоснабжения СОШ №2 и МБДОУ №8 сегодня, 1 декабря, работать не будут. СЗН СРЦ "Надежда" на период пандемии не работает", - сообщили в МЧС.

Там добавили, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить сегодня к 16 часам. По всем вопросам жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8 (34343) 222-20.