Варфоломей собрался на Украину в августе 2021 года

Экуменический патриарх Варфоломей намерен приехать на Украину на празднование дня незалежности в августе 2021 года. Об этом он заявил после встречи с приехавшим к нему украинским премьером Денисом Шмыгалем, который тоже участвовал в экуменическом молебне.

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Варфоломей, таким образом, принял приглашение президента Владимира Зеленского, который в октябре приезжал на Фанар.

Лидер Фанара постоянно делает заявления о своей власти над всеми православными церквями, а недавно намекнул на новый виток борьбы против канонической УПЦ, которую лишь "временно терпит".

Комментируя это, эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский пишет, что, вероятно, внешние силы поставили перед властями Украины задачу, чтобы к августу следующего года УПЦ была подавлена, а раскольники были объявлены государственной церковью.

"Думаю, что в самое ближайшее время начнется целый ряд агрессивных выпадов против УПЦ, в отношении которых представители власти займут позицию инициаторов, либо же поддерживающих такие акции", - полагает эксперт.